網路購物看不到商品實體，如果拆開包裹才發現「差很大」，真的會讓人崩潰。一名男網友表示，他在網路上訂了芭比娃娃想要送給女兒，不料竟收到「18禁綑綁妹」，還附有多組迷你版的成人玩具。貼文曝光後，有不少人狂求購買連結，但也有眼尖網友抓包，這張照片最早於2019年就在網路瘋傳，並非正版芭比娃娃公司製造。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文聲稱，日前他在網路上買了一組芭比娃娃，想送給女兒當禮物，沒想到收到商品時，卻發現版本不符。從原PO分享的照片可見，這款芭比不僅沒穿衣服，雙手、嘴巴以及身體都被繩子捆綁，配件甚至是20多項的迷你版成人用品。

這名爸爸不僅不敢讓女兒看到這款芭比娃娃，還忍不住開玩笑說：「現在變我自己玩」，並藉此機會勸告網友，網路購物千萬要小心，別輕信來路不明的賣家。

男網友表示，這款娃娃不敢拿來送女兒，開玩笑說：「現在變我自己玩」。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文曝光後，引來7千多名網友按讚朝聖，「其實是你自己想玩，別牽拖女兒」、「這版本太high」、「請問哪裡買？」、「工具也太齊全」、「跪求購買連結」、「相信我，這款永不退流行」。

其實，這張照片最早從2019年就在推特上瘋傳，並非該名網友親自拍攝。綜合外媒報導，當年網路上突然出現「Barbie's dark secrets」的熱門話題，將常人印象中美好的芭比娃娃，翻轉成不同面貌，如罪犯、酗酒、癮君子等，藉此傳達「生活並不總是美好」的觀念，推測這款束縛娃娃並非正版芭比娃娃公司生產，而是網友的創意作品。