大陸水泥網站統計2022年水泥產能排行，台泥（1101）以年產能5,633萬公噸位居第7，亞泥（1102）以年產2663萬公噸居第10名。

台泥在大陸市場的營業區域主要以廣東及廣西的華南、及西南、四川等地為主；亞泥則是以江西、湖北的華中地區，以及四川等地為主要營業市場。大者恆大，大陸的中國建材以年產能3.6億公噸蟬聯冠軍寶座；海螺則以年產能2.28億噸、金隅冀東1.06億分居2、3名。

市場指出，2022年大陸水泥市場因受到疫情、房地產調控的影響，造成需求大減，累計2022年全大陸水泥產量衰退幅度達到兩位數。

另外，因水泥主要生產原料之一的煤炭價格在2022年的漲幅高達5成以上，因此造成大陸水泥廠去年的獲利都出現有5、6成，甚至更多的大幅度減少。

對2023年的大陸水泥產業的前景，市場認為，去年可說是大陸水泥產業近20年來最為嚴峻一年。不過，今年因當地政府對房地產已有強化政策，預期對水泥的需求有所增長。

除此之外，水泥業者指出，今年大陸水泥市場的產能將持續減少；另一方面，錯峰生產等供給側改革的力度有望繼續加大。若需求成長，水泥價格可望有較大的回彈力道，因此2023年水泥廠整體營運改善值得期待。