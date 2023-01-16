為鼓勵國內積極推動資源循環的企業，環保署自107年起辦理資源循環績優企業遴選活動，截至111年已遴選出102個績優企業廠家，當中包含43個獲選績優的金質獎，以及59個獲優良的銀質獎，並將廠家資訊收錄在「資源循環績優案例」中。

環保署表示，獲獎業者表現優秀且各有不同產業材質面向，如生物資源、有機化學資源、金屬資源、非金屬殘渣資源及循環租賃模式等，產業間資源循環供應鏈整合、產品高值化生產及回收等各種物質資源循環使用，以及創新循環服務模式，相關案例可供產業交流學習與媒合合作。

獲獎廠家中生物資源績優案例，有利用獨特發酵專利技術，將廢棄咖啡渣轉換為機能性飼料添加劑等高值化商品；或以地區性廢菱角殼為基材，藉由碳化技術將其轉化菱碳，除回收熱能外，並將菱碳應用於多種產品；也有將廢牡蠣殼轉化成生物碳酸鈣，應用於禽畜飼料及肥料，以及廢紙衍生物混製成固態燃料供鍋爐燃料等循環再利用技術。

而有機化學資源推動作法則是將消費端常見泛用廢塑膠高值化利用於3C產業、回收舊衣再製再生聚酯原料；將廢紡織纖維及廢混合塑料等轉廢為能製成再生燃料(SRF)。另工業級循環績優案例，有廢異丙醇(IPA)回收再製電子級異丙醇產品，半導體產業矽晶圓研磨廢水回收，轉換為高純度矽粒售予製造矽碇、封裝廢膠條回收產生二氧化矽原料等。

金屬資源循環則是藉由有害物質分離、處理技術，成功提煉銅、鈷、鐵及塑膠等再生原料；也有回收廢照明光源產製高純度汞、廢印刷電路板產製銅粉及玻璃纖維，以及由電鍍廠及半導體廠廢水回收貴重金屬等。而非金屬殘渣資源則有將飛灰、底渣、爐渣再製CLMS（低強度混凝土材料）、水泥原料、工程材料等，除此之外，還有業者結合廠區特性，將產業原料、燃料及廢棄物互補利用，形成跨產業「循環經濟」運作模式。

循環租賃模式有開發閒置物資共享平台，任何人皆可透過平台將家中用不到的物資分享，亦有提供商業服務模式的環保容器租借、塑膠櫃／隔板租借、晶圓載具回收清洗再使用的業者；循環文創之以舊衣／NG水泥袋／廢旗幟製包包配件、林木修枝製板凳／藝術品、以回收塑膠料製作鋼筆等，將資源循環理念落實於民眾的日常。