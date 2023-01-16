女星顧婕早期拍攝三級片，後期欲轉型成演員，卻屢次碰壁，為了變美多次整容，因此有「整形皇后」的稱號，她2012年風光嫁給身價10億的內衣大王，卻在3年後黯然離婚收場，近日她分享8年前為變美打激素，沒想到讓子宮肌瘤惡化，反而多住院3天。

顧婕近日在社群平台發文，透露自己愛美，以前為讓外貌回春打了5年的HGH（生長激素），該療程會讓皮膚光滑細緻，嘴邊肉不會掉下來，不過美麗的後遺症導致她的子宮肌瘤從2.5長到5.5公分，她形容每個月生理期來就像血崩，後來換了一位醫師做「洗血療程」，她驗血紅素才發現自己的血紅素遠低於正常女性，「因為正常女性血紅素數值是11.0～16.0gm/dl，我只有8.0，范醫師表示他見過最低的女性是9！」原因就出在長期打生長激素。

發現因為美容療程導致身體亮紅燈，顧婕說：「你問我後不後悔打HGH，不後悔，但是當下很恨介紹我打的Ｘ博士，很想告他沒有事先告訴我，害我在三總住院三天兩夜，我這輩子最大的手術就是這個肌瘤切除手術了」，好在目前身體已經恢復。

55歲的顧婕離婚後依舊活得自在，她在節目《單身行不行》分享前夫婚前很大方，每次探望顧婕媽媽時都會送2萬塊的紅包，某年還送了金手鏈，求婚時也非常慷慨，用5克拉的鑽戒打動顧婕芳心，不料婚後卻變了一個人，變得很愛計較，聘請傭人到家中照顧公公，因開出的時薪高過基本工資，遭前夫責怪，再加上婚後彼此懷疑對方有外遇，又溝通不良，結婚一年婚姻就生變。