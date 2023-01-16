自比明末大將袁崇煥！暗諷蔡英文是亡國之君？ 蘇貞昌喊「以古鑑今」：不要中分化離間計

行政院長蘇貞昌15日時對於全民領6000元等政策挨批大撒幣保官位，蘇貞昌回應，不要像父子騎驢一樣，這樣也罵那樣也罵，扭曲抹黑、中傷、分化，「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」對此，前立委郭正亮今（16）日就表示，蘇貞昌的「清兵」不是在講賴清德，是在講行政院長，蘇貞昌想表達「只有我守得住，接下來國民黨就要長驅直入了」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「蘇貞昌下台的姿態還算是蠻美妙的，他可能是在氣，怎麼沒有撐到讓陳建仁不敢來」，郭正亮也坦言，「一個院長能夠撐一個月，就是死不下台，而『清兵』不是在講賴清德，是在講行政院長，『只有我守得住，接下來國民黨就要長驅直入了，陳建仁接下來就要面對國民黨的總質詢』」。

郭正亮更指出，「國民黨總質詢第一個題目就叫高端，我跟你保證百分之百，陳建仁第一關就是要面對高端」，郭正亮最後也說，「當然蘇貞昌主要是在哀怨，我最能夠幫妳蔡英文擋住各種來犯清兵，結果最後還是不識貨，硬要找一些蝦兵蟹將來擋，保證妳擋不住，沒想到無意之中把蔡英文說成崇禎，事實上這有好幾個意思，首先是『接的人沒有他厲害，所以擋不住清兵』，第二就是『皇帝你眼睛真是瞎啦，這樣下去恐怕不妙』」。