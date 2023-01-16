近日許多高中生都贏來學測，為自己的未來努力奮鬥。不過除了高雄中正高中考場在英文科考試時，響起里長廣播聲音，台北也傳出有在考英文時，廣播系統播出輕音樂5分鐘，讓許多考生大受影響，另外花蓮考場也有人在學校外跳陣頭。不過有過來人指出，其實這些問題都是考生必須習慣的噪音。

原PO在Dcard發文表示，學測次日考英文時，台北一間考場的教室突然播起5分鐘的輕音樂，雖然第一時間監考老師進行察看，但卻無法解決問題；考完試後他們馬上向考務中心反應，但得到回覆是考務中心也沒辦法，因為無法確認聲音來源，要他們自行向大考中心申訴，但她們對於大考中心的處理態度抱持悲觀想法，因此決定公開此事。

原PO強調，這5分鐘對某些人或許影響不大，但部分考生的考試心態也受到嚴重影響，除了那5分鐘腦袋無法思考，作答速度變慢、容易出錯外，就連當天下午的國文考試也連帶受到影響。

對此，許多人紛紛回應，「花蓮場考數B時，學校外面還有人在跳陣頭」、「新北高中還有管樂團的練習，考數A吹喇叭吹整整100分鐘」、「我們考場外有手機鬧鐘，還是鈴聲一直響，但因為不在教室內，所以監考老師只把門關起來」。過來人則分享，「輕音樂不錯了好不好，有考慮過北一考段考外面他X的在抗議嗎？習慣就好」、「只能說有各種聲響，真的容易受影響的就戴耳塞吧」。