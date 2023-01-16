台東處處美景，縣長饒慶鈴邀請大家春節連假來台東體驗慢生活。（莊哲權攝）

今年農曆春節假期長達10天，為迎接史上最長年假的旅遊人潮，台東縣政府整理全縣春節期間1月20（小年夜）至1月29（年初八）主要旅服中心、交通資訊及景區開放等資訊，並公佈在台東觀光旅遊網供旅客查詢，縣長饒慶鈴邀請大家來台東體驗慢生活及真善美。

台東縣政府表示，為服務廣大旅客，春節期間台東轉運站、台東火車站和台東航空站旅遊服務中心貼心不打烊，火車站及航空站旅服中心春節服務時間為每日上午8時至晚上6時、台東轉運站旅服中心21日（除夕）營業時間為早上8時下午5時，22日8：00至晚間9：00正常營業，提供旅客完整的旅遊諮詢服務。

在公共交通部分，台東市區公車普悠瑪客運21日營業服務至晚間7時止、22日於早上8：00以後開行外，其餘時間皆照常營運；興東客運春節期間皆照常營運，台東縣計程車春節費率加成實施期間為19至28日止，全日採夜間費率再加收50元。

景點部分，台東森林公園春節期間正常開園，除夕收費至中午12點半；富山漁業資源保育區春節期間正常開園；東管處阿美族民俗中心23至29日每天3場展演，現場有創意美食攤區、手工藝品區、手作DIY、戶外體驗活動及lima文化套票行程等開放民眾線上預約；多良火車站全年無休照常營業。

此外，若想跟上文藝之旅，歡迎前往南迴沿線《南迴藝術季》、或是縱谷沿線《漂鳥197縱谷大地藝術季》、東海岸沿線《東海岸大地藝術節》等地，尋找座落以山、海為背景的各項藝術裝置作品。

而夜晚除台東觀光夜市19日至28日連續10天晚間天天有夜市外，還可以去台東舊站特區走走逛逛，欣賞《台東光祭》，感受浪漫炫目的光影視聽饗宴。更多景點等旅遊資訊皆公佈在台東觀光旅遊網（https://tour.taitung.gov.tw）及旅行台東APP（https://reurl.cc/V6dd0A）提供查詢，歡迎民眾多加利用。