誠美材(4960)舉辦的第一屆誠美夢想家校園競賽，自2022年7月開始提案，歷經初選後最終共10隊進入決選，最終決選出爐，由國立陽明交通大學影像與生醫光電研究所教授李偉指導宋冠莆及劉育辰兩名同學所提案『電主動與熱被動(雙操作模式)—雙頻液晶智慧窗戶』獲得誠美鑽石獎。

首屆誠美夢想家校園競賽以「2030年你夢想的世界」為主題，搭配「偏光板於非面板之應用」、「光學膜新穎應用」為競賽內容，運用偏光板或光學膜發揮想像力和創造力，同時結合聯合國永續發展目標17個項目，創造出心目中2030年夢想的世界。

歷經初選後最終共10隊進入決選，由國立陽明交通大學影像與生醫光電研究所「智慧窗戶」獲得誠美鑽石獎，團隊透過液晶材料光學特性，並加入色彩學概念，讓窗戶能在『透明、著色、散射』三種狀態中切換，打造一種能自我感測戶外溫度而調節穿透度的智能窗戶材料，抱回20萬元獎金。

其他得獎的產品包含國立清華大學電子工程研究所『抗反射膜應用於太赫茲成像系統元件』、國立陽明交通大學影像與生醫光電研究所『光學桌遊』、國立陽明交通大學影像與生醫光電研究所『多功能液晶調光膜』、東海大學工業設計系、明志科技大學工業設計系與國立陽明交通大學土木工程學系『2 CARE』。

誠美材表示，希望透過強化產學合作及舉辦校園競賽來深化學生對於學術及產業實務的連結，培養學術與實務並重的優秀人才。誠美夢想家校園競賽未來也將持續舉辦，並擴大競賽的深度及廣度，提供更多優秀團隊發光發熱的舞台。