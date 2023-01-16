民進黨籍台北市議員王世堅、立法委員高嘉瑜之前因為屢屢將砲口對準黨內，引發綠營大量人士不滿，並要求黨中央開除他們黨籍。同樣也是民進黨出身的前立委沈富雄今（16）日就在臉書製表，將自己18年前的情況和高、王二人做比較，認為王世堅現在雖然被圍剿，但心境上很享受；而高嘉瑜則呈現焦慮不安的情況。

從沈富雄畫的表格可以看到，雖然他跟另外兩人差了18年，但發生的時間點都在民進黨執政的「下半場」，且大環境皆是民進黨已經腐化、傲慢、麻痺跟失去理想。不過對於批判對象，三者就出現明顯的差異，王世堅最高只到閣揆，避開了總統跟舊謝系人馬；高嘉瑜除了總統以外都會批判；而沈富雄自己則是「直指總統和中央」。

至於三人的光譜色彩，沈富雄認為自身是由綠轉為中性，高、王二人都是淺綠。另他也分析了三人的處境，攻擊王世堅的人是黨內基層，但他不在乎被攻擊、也不在乎個人前途、黨內更是無人奧援，對自己未來發展可說是有恃無恐；相較之下，攻擊高嘉瑜的人包括「基層、側翼跟部分黨內同志」，且她在黨內也沒有奧援，因為相當在乎個人前途的關係，現在已經屈服道歉，不過基進黨現在已經躍躍欲試給高最後一擊；最後沈富雄提到，自己是被南部地下電台、深綠名嘴攻擊，最後由台聯補刀，落得退黨的下場。

對於高、王二人的結局，沈富雄覺得王世堅現在似乎是享受著被圍剿的氛圍，並預言王會無恙收場，同時「悠（優）遊自在，既怒且威」；高嘉瑜的前景則偏向黯淡，僅管現在呆萌帶著韌性，但也能看出焦慮不安，挑戰2024也有可能在大選或初選中落選，前景僅能用「前途未卜」4個字形容。