證交所最新統計，外資上周在集中市場買超890.15億元，其中，買超聯電（2303）12.80萬張最多，另賣超華通（2313）2.14萬張最多。累計今年1月到今（16）日為止，外資已買超台股突破千億元，達到1,143.48億元。

證交所統計，外資上周在集中市場買超為890.15億元，累計自2023年年初至1月13日止，外資累計買超為955.99億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為18.81兆元，占全體上市股票市值的40.56％，周市值增加9,680.9億元。

上周週外資自集中市場買超最多的前三檔上市股為：聯電買超127,979張、台積電買超96,672張、新光金買超61,730張；賣超最多的前三檔上市股為：華通賣超21,382張、陽明賣超18,142張、鴻海賣超14,331張。

外資今天再買超台股187.49億元，呈現連8日買超，連買期間共買超1,195.5億元；另外，累計今年1月來到今日止共買超台股1,143.48億元。