漢來飯店推福袋，有機會入住《美樂蒂公主童話主題房》。（漢來飯店提供）

高雄漢來大飯店破天荒推出新春福袋，除夕至大年初三總計推出限量100組夢幻福袋，每袋雖然要價5888元，但價值超過8600元，抽中最大獎的幸運兒，可免費入住價值逾2萬元的三麗鷗美樂蒂、酷洛米「兔肖像」主題家庭套房。

漢來飯店事業群行銷本部行銷長毛玲竹指出，新春福袋別出心裁以價值近千元的三麗鷗托特包來裝置商品，五彩繽紛設計增添福袋價值，除夕到大年初三安排100組夢幻福袋，每袋5888元，內容為漢來與三麗鷗聯名的精選商品，每袋價值超過8600元以上，購買福袋民眾可免費抽紅包試手氣，袋袋有獎。

毛玲竹表示，今年適逢兔年，漢來與三麗鷗聯名肖像的「美樂蒂」和「酷洛米」都是兔子化身，這兩位也是三麗鷗明星相當受歡迎的角色，針對購買福袋的民眾免費加碼送紅包，有機會入住逾2萬元的《美樂蒂與酷洛米雙肖像主題套房》及《美樂蒂公主童話主題房》，還有價值上萬元的漢來精緻客房。

此外，今年漢來也首度舉辦財神爺帶領民眾走春的活動，將邀請除夕過夜的房客，大年初一早上9時16分由財神爺帶領戶外走春迎福，往西北方出發行走，沿路介紹當地知名漢神商圈景點與美食，預計經過國硯豪宅大樓、高雄流行音樂中心、高雄女中以及飲料名店，參加者還可獲價值200元紅包贈禮。