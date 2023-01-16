顏曉筠（右）、曾文俊老師。（民視提供）

顏曉筠挑戰反重力國標。（民視提供）

顏曉筠在除夕特別節目《民視第一發發發》舞蹈PK單元，挑戰高難度表演，帶來「反重力國標」展現一種扭轉乾坤的特殊畫面，顏曉筠說這舞蹈花了一個月時間討論，難在每一步都要跳得「精準」，在一正一反的屋子要跳出一樣的舞步，呈現飛簷走壁一樣，顏曉筠像是走到天花板爬上櫃子，在拉著燈在空中漫步。

顏曉筠印象深刻的說：「我單腳踩三層櫃子，手扶顛倒櫃，另一隻腳還踩在牆壁上，身體呈現一個高難度的大字，這樣一拍就是10個小時」，顏曉筠說拍到隔壁棚《醫學大聯盟》都錄完4集她還在拍，錄影到全身不舒服時，《醫學大聯盟》家醫科洪暐傑醫生直接過來檢查，讓眾人佩服顏曉筠的超高忍耐力與毅力。

往年創下高收視跟話題的顏曉筠，再次突破自己的紀錄，帶來以國標舞基底的「反重力國標」，運用顛倒佈景製造出失去地心引力的驚奇魔法，讓顏曉筠與國標曾文俊老師飛簷走壁大跳國標，在民視美術中心的鬼斧神工下，打造一正一反的顛倒舞，瞬間創造的幻象空間，讓顏曉筠表演展現神奇。