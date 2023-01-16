晶圓代工廠聯電(2303)今（16）日召開線上法說，受產業庫存調整影響，歸屬母公司稅後淨利190.68億元，雖季減達29.37％、仍年增達19.56％，創同期新高、歷史第四高，每股盈餘（EPS）1.54元，表現持穩高檔。

合計聯電2022年合併營收2787.05億元、年增達30.84％，營業利益1042.92億元、年增達近1.02倍，雙創新高，毛利率45.12％、營益率37.42％雙創近22年高點。歸屬母公司稅後淨利創871.98億元新高、年增達56.32％，每股盈餘7.09元，則為近27年高點。

聯電2022年第四季自結合併營收678.36億元，雖季減10.02％、仍年增14.78％，創同期新高、歷史第三高。營業利益236.37億元，雖季減21.62％、仍年增34.18％，創同期新高、歷史第四高。毛利率42.93％、營益率34.84％，為近1年低點、仍優於前年同期。

聯電去年第四季晶圓出貨量約221萬片8吋約當晶圓，季減14.79％、年減13.08％，產能約254萬片8吋約當晶圓，季增0.16％、年增5.13％，稼動率自逾100％過載降至90％，但受惠產品組合優化，使美元平均售價（ASP）較第三季略升。

聯電先前法說時表示，受市場需求疲軟影響，去年第四季營運將下滑，稼動率將自逾100％過載狀態降至90％，毛利率略降至40～43％（low-40%），實際表現符合預期。而晶圓出貨量將季減10％、美元平均售價（ASP）持平，實際表現前者略低於預期、後者則優於預期。

聯電總經理王石表示，去年第四季因大部份半導體終端市場需求顯著放緩，加上整體產業的庫存持續修正，使聯電晶圓出貨量年減14.8％、整體稼動率降至90％。不過，由於持續致力產品組合優化，使平均售價略有上升，進而減緩對營收衝擊。