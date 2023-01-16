創作新人靜芳推出首張專輯《靜芳宇宙 18 Universe》。（宝島唱片行提供）

創作新人靜芳14日發行首張專輯《靜芳宇宙 18 Universe》，選在長尾巴這天宣布大事，作為給自己的成年禮，並於14日舉辦的「霓虹綠洲音樂祭」獻出處女秀，不僅在金音獎最佳新人也是同門師姐LUCY及一票台日泰眾多文青樂團中初試啼聲，更在數千名樂迷前首唱多首新歌，包括〈紙風車〉、〈穿越星際的愛〉等，展現吉他自彈自唱功力，加碼演繹王傑的〈少年的心〉及伍佰的〈你是我的花朵〉，令粉絲驚喜不已。

靜芳因一支被小狗嚇到的短片，瞬收300萬流量走紅，創作力旺盛的她，聊起成為歌手契機，她說：「其實我小時候的夢想就是當歌手，但隨著年紀漸長，發現這是一個遙遠的夢想，因此我開始透過社群媒體唱歌給大家聽，並自己寫歌，想把心中的感受用音樂傳遞到每個人心中。」有志者事竟成，靜芳遇到伯樂「宝島唱片行」賞識，循著這個動機，靜芳在18歲生日當天開始第一次創作，花了一年時間將《靜芳宇宙 18 Universe》製作成一本記錄青春點滴的日記本。

靜芳也為人生首張專輯寫下內心話：「這是我的第一張專輯，也是我第一次認識到專業的音樂知識，還有第一次進錄音室、攝影棚，甚至寫歌寫到哭，這張專輯從零到有的一年都是新奇的，我就像個勇往直前的孩子，不停探索這個宇宙。」《靜芳宇宙 18 Universe》將於3月推出實體專輯，她為專輯中所附的150 頁寫真集上山下海拍攝，印象最深刻是去金山的神秘海岸，「我們在那拍攝了一個不上課少女跑到海邊玩耍的感覺，而這個設定其實就是以前我在馬祖的樣子」。