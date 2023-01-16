陳福海(右1)鼓勵各校盤整資源，善用中央補助預算藉以提升金門教育軟硬體的質與量。(圖／金門縣教育處提供)

金門縣長陳福海今(16)日走訪地區金湖國小，關心新建幼兒園議題與當前教育環境，強調未來各校應致力於發展學校特色、優化校園環境及優質教育政策永續經營。陳福海表示，現下整體大環境正在改變，縣府財政吃緊考量之下必須要重新思考「開源節流」，在兼顧現有社會福利的前提下，開拓新的財政收入來源，並且把錢花在刀口上，鼓勵各校盤整資源，善用中央補助預算藉以提升金門教育軟硬體的質與量。

針對金湖國小新建幼兒園一案，據了解目前湖幼所使用之教學空間組合屋乃緣於2016年教學大樓發生天花板水泥塊掉落案件，校方隨即停用該棟危樓，暫將幼生安置於校內其他教室上課。而為顧及幼生合適之學習環境與方便家長接送，乃於2017年初在校內興建「幼兒園臨時教學活動空間」八間教室，以供幼中班、幼大班教學使用。

金湖國小指出，因校內空地有限及因應2歲幼生入學政策，預估幼兒園班級數將會增加，為長遠之計，幼兒園於校外另覓空地興建現代化之幼兒園。經與縣府多次會議後，決議於金湖鎮湖前段 37-10、37-11 兩塊國有地籌建金湖幼兒園，目前已完成地目變更、私有地價購及先期規劃案。

今早縣長陳福海在湖小校長陳為信及各處室主任陪同下巡視校園各角落，並參觀校內一期校舍聯合辦公室，向教育現場第一線的教職員工拜早年。

陳福海強調，不論是未來新建金湖幼兒園一案或者校內目前既有工程如「公共藝術案」，均可借鏡新加坡工安規準，除了規劃美觀實用的現代化校舍之外，工區所有人員的安全、圍籬的架設、以及工區內周遭的環維清理，都必須以最高規格落實處理。

陳福海也表示，好的教育政策或學校經營管理理念，可以透過制度的建立及良好組織氛圍延續下去，不因人廢事，才能建構更完善的永續校園。

校方指出，隨著108課綱的逐年實施，這波教育新浪潮，正在撼動教育現場，從過去「每所學校都一樣，每個學生都上相同的課」，改成「每個學校都不一樣，以學生為中心，各校發展校訂課程」；因此，在縣府全力支持教育改革與改善下，將善用區位資源，著重發展學校的特色與亮點，讓地區學子從課程中培養核心素養，在自主學習路上培力出適應未來的國際公民。