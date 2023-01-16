2023澳洲網球公開賽16日展開會內賽，地主好手基瑞歐斯（Nick Kyrgios）臨時宣佈左膝傷退賽，大會也將賽程場地安排做出調整，原訂17日瑪格麗特柯特球場（Margaret Court Arena）進行的當日壓軸賽澳洲選手德米瑙爾（Alex De Minaur）與台灣選手許育修的男單第一輪，改到約翰坎恩球場（John Cain Arena），同樣是該場地當日最後一場賽事，比賽時間不早於台北時間下午4點。

基瑞歐斯之前也是因傷臨時退出聯合盃網球男女團體對抗賽，原本想好好休息為澳網備戰，不過首輪賽前就宣布退賽，他的團隊表示，退賽是明智的決定，假如硬著頭皮比賽，團隊擔心會對基瑞歐斯的身體造成長期傷害。

對於澳網爭冠充滿信心的基瑞歐斯，退賽決定也是令他相當難受，他表示：「我非常失望，也知道你們想了解發生什麼事。我對一切感到厭倦，退賽對我來說是很殘酷的現實，澳網是我生涯最重要的巡迴賽之一，退賽不是很容易的決定。」