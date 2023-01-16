雲林縣春聯、福袋免費送，雲林縣長張麗善（前右二）至縣府各局處發送。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

兔年新春將至，雲林縣政府特別印製26萬份「鴻兔似錦」賀歲春聯與9萬5000個「鴻兔似錦」福袋分送鄉親，增添過年喜氣，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞16日至縣府各局處發送福袋，期勉縣府團隊新的一年精益求精，賀歲春聯則陸續送達20鄉鎮市公所分送，民眾也可至縣府聯合服務中心索取。

張麗善表示，2023年歲次癸卯兔年，賀歲春聯賀詞為「鴻兔似錦」，由雲林書法大師盧彩霞書寫，意味對雲林鄉親在新年鴻圖似錦的誠摯祝福。福袋則由雲林科技大學設計學院杜瑞澤院長團隊以剪紙藝術，呈現玉兔懷抱好彩頭的立體兔形福袋，將於除夕至大年初三期間，在全縣各鄉鎮市宮廟發送。

福袋上刻印雲林特產文旦與醬油，象徵雲林這塊充滿特色的土地，在兔年迎來好彩頭，好彩頭上鑲著1元硬幣，代表著新的一年「一元復始，萬象更新」願景，福袋的剪紙設計讓組裝過程充滿樂趣，非常適合全家一起DIY，在新春團聚時闔家同樂，也意謂「鴻兔似錦」的祝福，大家都能兔年行大運。

縣政府行政處處長陳志揚說，癸卯兔年「鴻兔似錦」福袋充滿雲林在地元素，所用的剪紙藝術體現中華文化的吉祥與喜氣，福袋上有2個QRcode，分別為縣長示範組裝福袋教學影片與領取雲林幣，不僅能與縣長一同組裝充滿福氣的福袋，還能獲得10枚雲林幣，讓民眾實際感受幸福的兔年新春。

福袋發送活動行程為除夕土庫鎮、西螺鎮；大年初一古坑鄉、斗南鎮、大埤鄉、虎尾鎮、崙背鄉、二崙鄉、刺桐鄉、林內鄉、斗六市；初二褒忠鄉、元長鄉、東勢鄉、麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉、北港鎮；初三古坑鄉、崙背鄉、北港鎮。