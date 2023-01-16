農曆春節將近，民眾年節用品需求增加，物流、倉儲業勞工工作量大增，為避免事業單位趕工而忽略落實職場安全防災管理，新北市勞檢處自去年12月27日起啟動春安專案檢查，針對轄內物流、倉儲業、使用衝剪機械的製造業及營造業等發動勞檢，目前已檢查86家事業單位，勒令停工8家，發現289項缺失，罰鍰金額共109萬元。

新北市勞工局長陳瑞嘉今前往「新竹物流三重營業所」實施勞動檢查，發現現場物品堆置未落實管理，將依規定通知限期改善，勞檢處將於農曆年後實施春安專案複查，未改善將加重處罰，直到改善為止。

由於年貨集裝配送業務繁忙，陳瑞嘉也特別提醒業者，如使勞工加班，應隨時注意勞工健康狀況，勿使過勞，並遵守勞基法每日12工時、每月加班46小時的上限，並依法給付加班費。

此外，勞檢處也提醒製造業廠商，如使用衝剪機械，應設置光電感應式安全裝置、安全護圍或護罩等防護設備，機器歲修保養時，應確實切斷電源停止運轉，並上鎖管制。

營造業者對於有墜落危險的場所，應設置護欄或安全網，或置備安全帶供勞工使用，並做好防止物體飛落及倒塌、崩塌等防護措施，雇主應做好安全衛生管理，不可因為趕工而忽略勞工安全，期盼每位雇主及勞工朋友都能平安過好年。

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