延續2023年開始的漲勢，歐洲股市周一早盤走高，醫療股走高，將基準指數推進到近9個月新高。

周一泛歐Stoxx 600指數早盤升1.22點或0.25%，為453.76點。醫療股升0.6%。

Stoxx指數今年以來已經升6.7%，較溫暖的氣候，增添了經濟衰退低於預期的寄望；同時數據也顯示，歐元區和美國的通膨壓力正在放緩。

中斷3年之後，世界經濟論壇的冬季會議周日在瑞士Davos市舉行，並揭開序幕，投資人關注與會的幾位央行官員和產業界代表在會中的發言。

瑞士金融軟體公司Temenos執行長Max Chuard宣布離開公司後，股價上漲5.9%。

西班牙BBVA銀行升0.4%；該行董事長說，預計2022年的股息將遠遠超過2021年派發的每股0.31歐元。

英國服飾和食品零售商瑪莎百貨(Marks & Spencer；M&S)升1.1%，該公司宣布2023/24財年將展店20家，作為4.8億英鎊投資計畫的一部分。

瑞士建築化學公司西卡(Sika)小漲；該公司同意將部分混合物的業務賣給英國的同業INEOS。