張姓女子上月未婚生女後，6日染肺炎病逝，慈悲功德會捐贈6萬元，協助家屬辦理後事。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

高雄市45歲張姓女子感情不順遂，先後與5個男友生下9名子女，3年前帶著3個孩子舉家搬去南投縣信義鄉定居，靠打零工維生，上月她未婚生女後，6日病逝，警方得知主動關懷，慈悲功德會捐助6萬元協助辦後事，並通報社會局及慈善單位申請急難救助，讓她遺留4名子女好好長大。

據了解，張姓女子為高雄市人，她為了獨立扶養3個孩子，經朋友介紹到南投縣信義鄉擔任道路施工工地的顧哨，並舉家搬往南投縣信義鄉定居，6日因肺炎病逝，留下年僅滿月等4名子女，

死者母親指出，女兒曾經有僅維持2個月的短暫婚姻，離婚後感情之路不順遂，第1個夭折，接著先後跟6任男友生下10名子女。

死者母親說，女兒遺留的4名子女，最大的兒子已年滿20歲，目前在基隆的工地擔任噴漿工人，不過還有年僅高一的兒子、國三的女兒及剛滿月的女嬰要扶養，她年紀大了，心有餘而力不足，感謝各界雪中送炭。

東埔派出所長林端吉主動關懷，轉介「慈悲功德會」提供6萬元辦理張女後事，和社派出所長方光雄則協助家屬申請「張榮發基金會」急難救助。

南投縣府社會處指出，接獲信義分局通報進行了解，得知張女過世後，其遺留3名年幼子女僅剩死者母親照顧撫養，死者母親已年邁，身體健康及經濟狀況不佳，已協助張媽媽申請急難救助，並轉介民間慈善團體共同關懷。