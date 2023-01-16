勞動部今(16)日公布最新減班休息(無薪假)統計，本期事業單位2153家，實施人數1萬4196人，較上期略增增加136家，697人。勞動部表示，本期新增的主要是續簽的小型業者，是否年後無薪假人數可能大增，仍待觀察。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計2153家，實施人數1萬4196人，較1月9日公布實施家數計2017家、1萬3499人增加136家、697人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，本期增加仍以製造業與支援服務業(旅行社)為主，製造業大多為工具機零組件或汽機車零組件等，但都是小型業者續簽無薪假為主。

旅行社部分，旅行社這次增加352人，是因為部分旅行社續簽所致，不過相較過去邊境封控較嚴的時期，增幅有限。

至於農曆春節後是否無薪假人數會大量增加，黃維琛表示，產業斷鏈和消費需求等影響正逐漸緩和，後續仍待觀察。