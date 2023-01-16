環保已經是全球永續發展的共同話題，樹德科大生活產品設計系設計概論專業課程任課教師傅首僖在期末以「回收材料x會發光的創作」作為主題，指定不同材質「回收材料」導入創作，讓回收材料變身為創意作品。

傅首僖表示，課程學生以分組方式做設計方法練習及創作，提升同儕間的溝通互動及創意激盪；共同探討指定回收材料的相關議題，以及如何取得回收材料、處理回收材料等流程；材質包含寶特瓶、鋁罐、紙類、布料、玻璃、鋁箔包、木材及咖啡渣等回收材料，學生透過動手實驗與不斷實作，產出8件有趣豐富的創作成果。

學生們說，很開心能嘗試新的創作方式，畢竟求學過程的創作，多數是購買現成材料，這次挑戰低成本且利用廢棄回收材料創作，對於蒐集取得材料處理的過程，並不如想像中容易，加上還得利用回收材料做設計創作，過程中狀況不斷，幸好有隊友的互相協助並完成任務，雖然很累但卻也很有成就感。

像是《生命之樹》作品，以樹為主題，希望帶給大家成長及茁壯的象徵意涵。團隊蒐集近50個不同樣式的寶特瓶及瓶蓋，以草圖勾勒出樹狀外型，經過多次試作，透過清潔、剪裁、量測、塑形及黏貼等方式完成。

《光•城市》作品以光影為創作發想，建構多層次的城市樣態。團隊回收40餘個鋁罐，運用虛實手法，將光源投射作品後，一座美麗城市街景映入眼簾，作品巧妙地讓回收鋁罐變身為城市樣貌。