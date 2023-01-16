黃文廷（左）向黃子佼索取罰寫當紀念。（Yahoo TV《佼心食堂》提供）

從選秀節目《原子少年》脫穎而出的Ozone，近日帶著首張EP《Unicorn》到Yahoo TV《佼心食堂》，分享出道後的變化與成長。先前被被黃子佼叫錯名字的黃文廷，看到黃子佼罰寫100遍的手卡，馬上索取當成收藏品。

李哲言（左）用電臀PK林煥鈞的下腰。（Yahoo TV《佼心食堂》提供）

他們日前特地到韓國拍攝《Unicorn》MV，因為主打歌舞蹈號稱「腰部毀滅者」，李哲言現場和林煥鈞PK腰力，李哲言以電臀對戰林煥鈞的下腰神技，最後仍是林煥鈞略勝一籌，成功贏得「腰王」稱號。

當被問到如果選成員當另一半，會選誰？6人立刻討論彼此的優缺點，周子翔和李哲言都稱讚林煥鈞做事細心，黃文廷則因為裝可愛到近乎自戀，一開始就被其他成員淘汰，他不以為意並信誓旦旦的保證「三年後我會不一樣」，林佳辰則表示有看到他做事踏實的優點。林佳辰則因為帥氣的外型和公私分明的個性，獲得不少票數；會作菜的李哲言，也因此加分許多。

Ozone成員早在成團前就各自擁有高人氣，面對成為生活的改變，6人坦言都有不習慣的地方，周子翔因為是水腫體質，必須為了上鏡進行飲食控制。李哲言不太能早起，甚至會在睡夢中掛掉電話，平時也可能會隨時秒睡。林佳辰覺得跟家人相處的時光銳減，林煥鈞也感嘆吃到媽媽味的機會越來越少，直說：「有爸媽真好。」周祖安同樣為了睡眠時間苦惱，生理時鐘至今還沒調整過來。黃文廷最不能適應的就是心情，他在參與節目前原本是大學生，隨著出道站上越來越大的舞台，開心之餘還是會擔心表現不好。

農曆新年將至，Ozone各自都有不同的過年計畫，惦記家人的林佳辰，希望把握假期陪伴長輩。李哲言只求好好過除夕、吃年夜飯，黃文廷想找叔叔下象棋，周祖安指定要跟兄弟姊妹放鞭炮，彌補忙於工作疏於見面的時光。

說到想見的偶像，林煥鈞以麥可傑克森扳回一城，現場秀出麥可的招牌舞步；李哲言非常欣賞王嘉爾，周祖安崇拜防彈少年團，林佳辰嚮往機關槍凱利勇敢做自己，周子翔最喜歡S.H.E，黃文廷則因為是《想見你》的劇迷，早就想見許光漢。