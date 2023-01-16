在愛情中勇於表達愛情的人，往往都能追到真愛，而不敢為愛放手一搏的人，容易因此與緣分擦肩而過，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女座、雙魚座、摩羯座因對情感追求上沒有十足的把握，也不善於表達感情，導致自己缺乏勇氣說出自己的感受。

▍處女座

處女座在職場上執行力非常強，但在感情上，他們較為被動，也不擅長情感表達，在喜歡的人面前總是拘謹，有時還會以叨唸代替關心，話到嘴邊又嚥了回去，缺乏勇氣說出真實的感覺。

▍雙魚座

雙魚座被潑冷水時，會不自覺地退縮，即使很喜歡一個人，也會缺乏勇氣，便會開始胡思亂想，悲觀念頭作祟，注定了無法順其自然的看待愛情，也喪失原本有的個人魅力，只要是越想，雙魚座就越不敢放手一搏。

▍摩羯座

摩羯座行事謹慎對待感情也一樣，倘若沒有十足把握追到心儀的人，他們不會輕易告白，這時會陷入很長時間的暗戀，並在對方身後默默關注、沒勇氣示意，再加上他們也不善於表達情感，告白這件事會一拖再拖。