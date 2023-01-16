周一公布的官方數據顯示，德國12月的躉售價格(批發價格)較前一年同期上漲，然而漲幅低於前幾個月上漲的情形。
德國聯邦統計局公布，12月躉售價格為年增12.8%，並較11月的年增14.9%有所放緩。躉售價格在去年4月達到峰值，當時為年增23.8%。
與2022年11月相比，該指數在12月為下降1.6%。
統計局說，批發價格上漲，主要是原物料和中間財的價格上升所推動。礦物油產品的價格為年增22.8%，對批發價格產生最大影響。
周一公布的官方數據顯示，德國12月的躉售價格(批發價格)較前一年同期上漲，然而漲幅低於前幾個月上漲的情形。
德國聯邦統計局公布，12月躉售價格為年增12.8%，並較11月的年增14.9%有所放緩。躉售價格在去年4月達到峰值，當時為年增23.8%。
與2022年11月相比，該指數在12月為下降1.6%。
統計局說，批發價格上漲，主要是原物料和中間財的價格上升所推動。礦物油產品的價格為年增22.8%，對批發價格產生最大影響。
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