周一公布的官方數據顯示，德國12月的躉售價格(批發價格)較前一年同期上漲，然而漲幅低於前幾個月上漲的情形。

德國聯邦統計局公布，12月躉售價格為年增12.8%，並較11月的年增14.9%有所放緩。躉售價格在去年4月達到峰值，當時為年增23.8%。

與2022年11月相比，該指數在12月為下降1.6%。

統計局說，批發價格上漲，主要是原物料和中間財的價格上升所推動。礦物油產品的價格為年增22.8%，對批發價格產生最大影響。