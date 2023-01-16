「Pepper Lunch胡椒廚房」趁年前推出超誘人新品。（柯宗緯翻攝）

「Pepper Lunch胡椒廚房」趁年前推出超誘人新品，全台美食街祭出「起司布朗牛肉」、「起司布朗雞排」，以260度瞬間高溫的鐵板逼出牛肉的梅納反應，瀑布般的溶化起司，拌上招牌的胡椒醬汁香氣逼人，讓「起司控」無法招架。

另外，台北南港與西門町兩間餐廳店型，則是獨家推出美國肉協Choice等級的年度新品「菲瑞牛排」強調肉質緊實、嫩度適中，是美國牛外側後腿板肉，非常適合高溫燒烤的牛排料理，兩款新品甫上市就讓喜愛胡椒廚房的粉絲爭相嚐鮮，尤其起司控更是愛不釋手、一口接一口，即日起到3／31都可以在兩種不同的店型門市吃到獨家的新品，喜愛起司與牛肉的朋友千萬不要錯過。

捷利國際餐飲表示，自2016年獨家代理胡椒廚房來台後，滋滋作響、香氣四溢的鐵板料理深受消費者的喜愛，為了獨厚台灣市場的消費者，特別與國外總部爭取台灣限定新品，引進起司布朗與菲瑞牛肉，目的就是希望讓更多喜愛胡椒廚房的朋友可以嚐到更特色的獨家料理，其中美國肉協推出的菲瑞牛肉，經過鐵板的高溫煎烤，搭配滿口生香的黑胡椒醬汁，口感香氣更是一絕，讓人欲罷不能。

目前針對新品上市還有嚐鮮優惠價，美食街推出的「起司布朗牛肉」優惠價259元「起司布朗雞排」優惠價249元，餐廳門市獨家限定的菲瑞牛排（300g）只要499元，超值划算，不妨趁著新春年假期間一起來品嚐。