一個持續多年的全球家庭經濟樂觀情緒調查在11月進行的統計發現，美英德日等發達國家的民眾對未來家庭經濟的悲觀程度達到20年來的最高點，大約只有40%的人認為他個人與家庭會在未來5年內更富裕，顯示家庭財富兩極化的程度正在加劇。令人意外的是，反而是中國有高達65%的受訪者認為家庭經濟會好轉。

據《路透》報導，愛德曼信任晴雨錶(Edelman Trust Barometer) 20年持續在全進行個人與家庭財富預期樂觀程度調查，他們在去年11月1日到28日訪問了28個國家的32000多人，獲得的結論是：「全世界階級分化問題再度出現嚴重惡化趨勢」。

該調查報告指出，疫情造成的健康問題給個人與家庭帶來不同的後果，現在通脹的影響加劇了兩極分化的狀況。世衛組織與其他非政府組織都發現，窮國承受的疫情的影響更大，低收入者面對物價上漲受到的衝擊最大。

調查發現，全球只有40%的人認為「我和我的家庭在5年內會更有錢」，這項調查在一年前是50%。其中發達經濟體的人們樂觀程度更低，例如美國僅36%、英國23%、德國15%，日本則僅有9%。

報導說，這些年高速發展的經濟體的樂觀程度雖然略有下滑，但總得分仍較經濟發達國家高得多，例如中國，比去年還上升了一點，儘管現在放鬆管制對經濟造成一定程度的破壞，目前仍有65%的受訪者認為未來5年的個人與家庭財富會增加。

調查報告分析稱，這種焦慮反映全球經濟的高度不確定性，尤其是俄烏戰爭與全球升息趨勢造成經濟衰退的憂慮。

該調查也進一步確認人類社會受疫情和通脹的影響出現更加分裂的兩極化現象，高收入的家庭仍廣泛地相信政府、企業、媒體和非盈利機構等組織，但是低收入群體的孤立感則快速上升。例如美國的高收入者對政府組織或社會機構有63%的信任度，但是低收入群體的信任度只有40%。

此外，沙烏地阿拉伯、中國、日本和阿拉伯聯合大公國也呈現高低收入階層的分歧，阿根廷、美國、南非、西班牙、瑞典和哥倫比亞等這些經濟狀況完全不同的國家，大多數受訪者都同意出現嚴重的階級分歧，而且永遠無法克服這些階級差異。