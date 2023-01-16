疾病管制署今天公布，國內新增1例腸病毒重症死亡個案，為5個月大女嬰，去年12月底無呼吸心跳送醫，經治療近2周後病逝，為2021年以來首例腸病毒死亡。疾管署發言人莊人祥提醒，近兩年國內沒有腸病毒大流行，2、3歲幼童未曾感染，即使是低度疫情也可能造成重症或死亡，家長不可不慎！

莊人祥說明，5個月大女嬰去年12月22日出現咳嗽、有痰症狀，至診所就醫，12月30日無呼吸心跳送醫治療，今年1月6日檢驗為腸病毒D68型感染，收治新生兒加護病房，使用呼吸器及升壓劑，仍不幸於1月12日病逝，為2021年以來首例死亡。

莊人祥說明，近兩年國內沒有腸病毒大流行，目前2、3歲的幼童沒有感染過，因此可能面臨免疫負債，即使是低度的疫情仍可能造成重症或死亡；最近腸病毒疫情有微幅上升警訊，提醒家長，如孩童出現重症前兆，須立即到大醫院治療。

另外，國內新增1例30多歲腸病毒重症個案，為北部30多歲男性，去年12月9日出現發燒、嗜睡、嘔吐、肌肉無力、咳嗽、呼吸困難等症狀，12月13日症狀未改善持續就醫，並於12月19日收治住院，今年1月13日經檢驗確認感染克沙奇A2型，研判為腸病毒感染併發重症確定病例，目前於加護病房住院治療中。

莊人祥指出，腸病毒重症多半發生於幼兒或國小學童，大部分成人在兒童時期已感染過，因此少有重症個案。疾管署統計，1999年起，20歲以上腸病毒重症個案僅有4例，其中2例為20多歲，另2例為30多歲。

疾管署說明，腸病毒的傳染力極強，無論成人、小孩都有感染風險，大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染。腸病毒在家庭及人口密集之場所最容易傳播，春節期間，應避免攜帶嬰幼兒至人潮擁擠之公共場所，出外回家後，在摟抱、餵食嬰幼兒前，大人及小孩務必正確洗手，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。

值得注意的是，酒精對腸病毒的毒殺效果有限，且無法取代濕洗手，就算天氣冷，仍應確實以肥皂或洗手乳依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟洗手；另提醒應落實環境清潔與消毒，平時可使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水＋100毫升漂白水）進行一般環境消毒，落實防疫措施以降低病毒傳播的機會。