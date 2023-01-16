剩下不到一周的時間就是農曆新年，風水命理老師谷帥臻指出，只要個人所屬生肖和流年太歲相同、相沖、相刑、相害、相破或相煞，就都稱作「犯太歲」。而在2023癸卯兔年中，生肖屬兔、雞、鼠、龍、馬、猴和狗的人，今年的行運都和犯太歲有關。

●值太歲

生肖卯兔與流年太歲「癸卯」相同，值太歲年運程變動，容易煩惱，不利遠行，容易有病痛，有喜有悲。

●沖太歲

生肖酉雞者與流年太歲「癸卯」相沖，沖太歲年運程反覆，周遭環境變化大，容易換工作、搬家、勞碌奔波、瑣事多，或出現身體健康問題、情緒波動、與人爭執、感情變化等狀況。

●刑太歲

生肖子鼠與流年太歲「癸卯」相刑，刑太歲有刑傷、刑律、刑求之意，運程受到影響，容易精神緊張、是非纏身，凡事以多忍為上策，切記不可當擔保人，要留意文件合約細節，以免惹上官司訴訟。

●害太歲

生肖辰龍與流年太歲「癸卯」相害，害太歲有不和的意思，今年容易犯小人、是非多，且恐有破財無妄之災。

●破太歲

生肖午馬與流年太歲「癸卯」相破，破太歲有損壞破裂的意思，今年需留心人際相處，可能因為感情或恩怨煩惱費神。

●三煞太歲

生肖申猴為劫煞，小人是非多，恐破財，或是四處奔波卻徒然無功；生肖酉雞為災煞，主災病，今年經手的事情容易有損失、不順；生肖戌狗為歲煞坐墓庫，若有重大決策可能遲遲不會有進展，難以突破。

不過谷帥臻提到，生肖屬狗的人今年還是「六合太歲」，另外屬豬、屬羊則為「三合太歲」，3個生肖都有機會得太歲貴人相助。