中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員倪暄（林倪亘），外型甜美、身材火辣，因2018年擔任啦啦隊隊長，因此被廣大網民封為「國民隊長」，是許多球迷心目中的女神；前陣子她遭前男友爆料劈腿樂天桃猿球員陳晨威，14日球團宣布倪暄合約已滿，她時隔兩天親自在粉專發聲：「很不捨，也很難過」。

倪暄今（16）日在社群平台發文：「新的一年是開始也是結束，十年了，我很慶幸自己的青春有Lamigo、有樂天、有你們、有滿滿的回憶，回想起2012年因為總冠軍代班，2013正式成為女孩，一起經歷了三連霸，再到了樂天一起拋下紅彩帶。第一次的動紫趴、第一次的封王遊行、第一次的女孩單曲、第一次的石垣島應援、好多好多的第一次，一切都歷歷在目。」

她有感而發：「有時候命運就是這麼奇妙，如果沒有這個緣分，現在的我不是哪間日商公司的員工，就是哪間航空公司的空服員了吧，我很感激自己是在屬於球場的這個時空裡」，除了感謝球團這些年的用心栽培，倪暄不忘感謝同仁，也謝謝陪伴她的粉絲，表示會當這麼久啦啦隊是因為初心，喜歡表演，喜歡和大家一起應援的感覺，這份熱情十年來沒有變過，同時吐露心聲：「但說沒有遺憾嗎？那是騙人的，最大的遺憾就是沒能好好跟大家道別，很不捨，也很難過，但這也許也是命運讓人無法掌控的地方，接下來我還是會帶著這份初心繼續往前走，調整自己，從心出發」。

同是RakutenGirls成員的琳妲留言打氣：「希望倪天天快樂～」，男星李易也鼓勵：「加油」，不少粉絲表示會繼續支持她。