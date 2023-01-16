學校圖書館為學習資源中心，是支持師生學習的重要推手，但國家圖書館去年指出各級學校圖書館普遍缺人也缺錢，嚴重影響師生利用圖書館從事學習與教學；尤其，宜蘭縣內國中生購書經費僅全國的一半，宜蘭縣教師職業工會籲，宜蘭縣政府籌編各校預算時，應寬列圖書經費；對此，教育處表示，會持續努力爭取。

根據國家圖書館報告指出，2021年全台國中平均每校年度圖書資料購置經費為11萬元、國小為8萬元；但約有16％國中及25％國小全年並無編列圖書資料的購置經費。若以師生每人平均購書經費換算，國中約為165元，國小則為158元，皆低於200元，恐連一本書都買不到，圖書經費明顯不足。

教師工會指出，縣內23所國中在2021年圖書經費為95萬餘元，平均每校4萬元，為全國平均值11萬的38％；而1萬1090位國中師生，每人分得的經費為87元，僅達平均值165元的一半、52％。另，縣內78所國小經費為582萬餘元，平均每校7萬4715元，比平均值8萬元低約7％，而2萬2547位師生每人為258元，比平均值高出100元。

教師工會表示，縣內國中小平均每校圖書經費均低於全國平均值，國中每人平均購書經費更是未達100 元，僅是全國平均值的一半；且圖書經費均仰賴中央補助款，各校自有預算投入不足。請縣府依《圖書館法》與《圖書館設立及營運標準》相關規定，寬列各校圖書資料購置經費，積極充實圖書館館藏建設。

縣府教育處表示，近幾年教師們配合學校課程教學，辦理許多相關閱讀活動，在空間營造及社區共讀站的改善，皆帶給學生許多的資源與能量；將持續向中央爭取經費，另在縣府預算編列上也會持續努力。因公家資源有限，民間資源無窮，未來會公私協力，期盼孩子有更多的視野及美好的未來。