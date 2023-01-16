苗栗縣頭份市公所2020年12月底內政部營建署爭取「提升道路品質計畫」，2021年獲得中央同意補助2350萬元，進行改善「頭份市正興路行人通行空間，去年底完工，市公所近日驗收，未來提供民眾安全的行走步道

頭份市公所指出，改善工程起點自正興路、中正路口起，往南至隆恩路口止，全長約475公尺，期間拓寬人行步道空間、改善人行道地坪隆起破損及被設施物占用情形，去年5月13日開工，同年12月20日完工。

市公所表示，計畫主要串聯市區人行道無障礙通行路網，同時排除人行道路障，建置完善的徒步生活空間。希望藉由改善計畫來改善行人無障礙環境、提供民眾安全步道與休憩空間。

頭份市長羅雪珠說，藉由這次的補助案改善境內區域風貌景觀及周邊設備，提供民眾優質步行生活環境，並創造頭份市景觀軸帶，她也正在持續的推動，逐步整頓人行道及道路系統，並營造整齊且具景觀特色頭份市街區風貌。