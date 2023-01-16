財政部積極推動媒合公民營銀行贊助認養國有非公用邊際土地之環境保護團體，為讓社會大眾更瞭解政府、金融機構及環保團體三方協力守護國土，推動環境永續發展，倡議ESG理念之推動成果，特訂於周一下午2點假財政部214會議室舉辦成果發表會。

國產署108年間訂定「國有非公用邊際土地提供認養促進環境保護案件處理原則」以來，積極推動邊際土地環境保護認養機制，媒合環保團體認養國有邊際土地，環保團體除協助環境清潔及避免遭占用之基本巡管工作，並以扣合環境保育議題之物種保育或環境永續發展為工作主軸。目前已簽訂認養契約有11案，面積1941公頃，參與認養之環保團體8個(其中3個環保團體因時間或地點不同簽訂2份契約)。

為利環保團體能有穩健財務推動環境保護工作，期擴大環保認養機制效益，國產署111年9月23日舉辦「媒合公股及民營銀行贊助已認養國有非公用邊際土地之環保團體推動環境保育工作說明會」，推廣說明環保認養機制，並由已與國產署簽約認養之相關環保團體說明認養維護環境辦理情形，期望銀行業者以贊助經費或合辦活動方式加入環保認養機制行列，以共襄盛舉。目前有9家金融機構加入環保認養機制，其中贊助經費的有台灣銀行、合作金庫商業銀行、台灣中小企業銀行、華南商業銀行、兆豐國際商業銀行、第一金融控股公司、彰化商業銀行、上海商業儲蓄銀行8家銀行，合辦活動的有台灣土地銀行。已簽約認養並獲銀行贊助經費或合辦活動為7個環保團體，銀行方面尚就其餘1個環保團體積極接洽中。

本次財政部舉辦成果發表會邀集環保團體、已贊助或與環保團體合作之公民營銀行、金融監督管理委員會銀行局及財政部國庫署與會，由莊政務次長翠雲主持並見證金融機構、環保團體、政府機關三方簽署環保宣言，展現共同竭力保護國有邊際土地生態環境之決心，以跨機關合作推展環保認養機制，期許三方協力合作，達成落實國土保育、穩健環團運作、綠色金融行庫與環境永續發展四贏局面。