晶圓代工廠聯電(2303)今（16）日召開線上法說，由於訂單能見度偏低，預期2023年首季營運續降，晶圓出貨量將季減17～19％（high teens），美元平均售價（ASP）持穩，稼動率自90％降至70％，毛利率估自42.93％降至約34～36％（mid-30%）、為近7季低點。

聯電2022年第四季資本支出約11.67億美元，全年約27億美元，較先前預期的30億美元減少1成，2023年資本支出預算為30億美元，其中9成用於12吋產能、1成用於8吋產能。首季晶圓產能估約252萬片8吋約當晶圓、季減0.83％，主因產線歲修影響。

聯電2022年合併營收2787.05億元、年增達30.84％，營業利益1042.92億元、年增達近1.02倍，雙創新高，毛利率45.12％、營益率37.42％雙創近22年高點。歸屬母公司稅後淨利創871.98億元新高、年增達56.32％，每股盈餘7.09元，則為近27年高點。

聯電總經理王石表示，聯電善用過去2年半導體疫情紅利，強化特殊製程技術差異化，除提高獲利能力、並深化與關鍵客戶關係。受惠有利匯率、22/28奈米產品組合擴充及新增產能推動，帶動毛利率提升至45.12％。

其中，受惠28奈米OLED顯示驅動晶片及影像訊號處理器需求強勁，聯電去年22/28奈米製程營收躍增逾56％。同時，在車用電子領域亦有亮眼成長，去年車用IC業務量成長達82％，對整體業務貢獻達9％。

展望2023年，王石指出全球經濟疲軟，客戶庫存天數高於正常水準、訂單能見度偏低，預期聯電首季將充滿多重挑戰。應對當前的景氣低迷，聯電已進行嚴格的成本控管措施，並盡可能地推遲部份資本支出。

不過，聯電仍樂觀看待長期營運發展。王石認為，以聯電差異化的特殊製程技術領導地位、多元化產地的產能供應、卓越的品質和營運，能讓聯電掌握跨產業持續數位轉型推動需求，成為領先客戶的首選晶圓製造夥伴。

受惠長期汽車電子化和自動化趨勢推動，聯電預期車用電子IC將持續成為未來營運重要成長動能。透過晶圓廠全面車用等級製程技術和通過符合車用嚴格品質標準，同時持續與世界級汽車領導廠商建立堅實的夥伴關係，聯電已做好服務廣大車用電子市場的準備。