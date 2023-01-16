以1萬1077票於去年大選惜敗的國民黨屏東縣長候選人蘇清泉，多次質疑開票過程疑雲重重，16日提出選舉無效及當選無效之訴首次開庭，在準備程序階段就感受濃濃火藥味，雙方委任律師激烈攻防，僅就公開審理部分達成共識。

蘇清泉委任律師當庭提出用LINE群組截圖表示，疑似有人領取2張沾黏選票且已投入票匭，還有屏東市公所選務人員在內的群組，陸續傳輸選票回報單，種種不尋常現象，都讓人質疑整場選舉的公平性。

屏東縣選委會委任律師先否認此為選務工作群組，因為報票格式與正式提報不同，不知出處為何？屏東縣長周春米委任律師也表示，群組截圖無法還原事情原貌，且容易變造，以如此證據斷章取義，根本就是先打官司再查證據，認為對手是摸索的證明，因為不知道事實就請法官調查，會浪費法院人力。

雙方唯一共識就是希望全案能公開審理，畢竟是許多縣民關心的案件，盼能全程採取公開，交由司法裁決。