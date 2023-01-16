花蓮MaaS平台今正式啟用，整合縣內公共運具資訊，提供在地食、宿、遊、購訊息，並推出多款交通套票，民眾只要用一隻手機，就能暢遊花蓮。（摘自花蓮MaaS平台頁面）

花蓮轉運站去年啟用後，先推出「空手觀光」旅運服務，協助遊客托運行李至指定飯店旅宿，廣獲好評，縣府為持續增添旅遊便利性，成立「Hualien Yo真行」花蓮MaaS平台，整合縣內公共運具資訊，提供在地食、宿、遊、購資訊，並推出多款交通套票，民眾只要用一隻手機，就能暢遊花蓮。

花蓮縣府今下午在花蓮轉運站舉辦「Hualien Yo真行」花蓮MaaS平台啟動活動，縣長徐榛蔚指出，MaaS為交通行動服務（Mobility as a Service）的英文縮寫，利用單一平台整合多元運輸服務，提高交通移動便利性，MaaS平台啟用後，遊客只要帶著手機，搭上公車，透過QR code便能輕鬆旅遊，希望藉此鼓勵大家多使用公眾運輸。

建設處長鄧子榆表示，MaaS平台整合以轉運站為起訖的3條台灣好行路線，將310太魯閣線、303縱谷花蓮線及304東海岸線納入數位交通套票，且考量太魯閣國家公園是必訪景點，且園內內容豐富多元，往往需2天的行程安排，再加上沿途接駁等需求，特別推出跨客運業者與路線的聯合交通旅遊套票「太魯閣暢遊巴士二日券」，路線包含台灣好行310路線（花蓮轉運站-天祥）、市區客運302路線（新城車站-天祥），提升搭乘便利性。

鄧子榆還說，MaaS平台也結合食、宿、遊、購等資訊，將縣內觀光景點、美食、住宿等相關訊息納入其中，屆時民眾到花蓮旅遊，透過平台就不用特別找住宿、買名產及客運票券等，在平台完成完成後，便能透過條碼搭車、入住旅宿或到名產店內領商品，「同個平台就能完成許多事情！」

開發MaaS平台的雷門智能移動公司總經理蔡昀樺說，MaaS平台主要以線上轉運站為概念，提供差異化服務，打破傳統旅遊平台低價、折扣及削價競爭手法，營造尊榮的旅運服務，以誘因取代競價，提供會員獨享專屬，與業者攜手創造價值，將最大的旅運價值提供給消費者。

民眾如欲搜尋平台，可輸入網址（www.hly.tw)、關鍵字「花蓮真行」及「Hualien Yo真行」，或透過花蓮交通e點通官網及官方Line皆可找到。

此外，轉運站「空手觀光」旅運服務啟用迄今，已有40多家飯店旅宿加入，站方也希望民眾未來能多多使用這項服務，不需再提著大包小包遊玩花蓮。