國產署16日公布2002第四批地上權標租結果，11案共標出8案，脫標率高於7成，其中麗寶集團拿下五案，成為最大贏家。此外，全聯也以8,750萬元標走台南鹽埕617坪地上權，溢價率21.16％，是本次各案溢價率最高的一案。

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