國產署11標地上權案 麗寶集團大贏家 17:422023/01/16 工商 傅沁怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國產署16日公布2002第四批地上權標租結果，11案共標出8案，脫標率高於7成，其中麗寶集團拿下五案，成為最大贏家。此外，全聯也以8,750萬元標走台南鹽埕617坪地上權，溢價率21.16％，是本次各案溢價率最高的一案。 台南安平運河驚見男浮屍 路過民眾嚇壞急報警 疑南榮科大改制雙語小學轉移資產 教團籲私校諮詢會拒絕 立委盼台南盡速偵破黑金案 擺脫「高譚市」惡名 #台南 #國產署 #麗寶集團 #溢價率 #地上權案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨主席補選 賴清德喊話選民：台灣需要你 10:032023/01/15 政治 難敵潮溼空汙 南美館2館外牆修繕美白 04:102023/01/15 地方新聞 11筆地上權案今開標 04:102023/01/16 財經要聞 月津港燈節開幕 4大展區妝點鹽水 04:102023/01/16 地方新聞 台南投票率低於全國！ 藍地方大咖轟賴清德別「自欺欺人」 12:072023/01/16 政治 內政部常務次長抵台南 頒正副議長當選證書 15:092023/01/16 政治 賴清德點名道歉…黃偉哲坦言愧對台南選民 藍營6字批評 10:492023/01/15 政治 台南天然氣發電廠設址引居民反彈 自救會召開座談會陳情反對 14:432023/01/15 政治 學甲養豬場預定地遭非法倒土方 南市府依法嚴懲 18:462023/01/16 社會 台北趣淘漫旅拍照打卡 台南老爺小畫家主題房吸親子客 17:592023/01/16 生活 與富商不當往來 前南高分院法官陳義仲因這關鍵沒事 15:462023/01/16 社會 73歲方駿昔妻離世久未露面 突現身台南1舉動超守法 07:352023/01/16 娛樂 台南市抽驗春節應景食品 100件中6件不合格 17:282023/01/16 生活 諷賴清德台南座談會「裝睡」 蔡育輝：黑金是事實不是黨內互鬥 15:262023/01/15 政治 台南投票率僅15.5％ 綠委稱差強人意 04:102023/01/16 政治要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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