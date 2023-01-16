內政部中央警察大學於今日舉辦代理、新任校長交接典禮，在代理部長花敬群監交下，新任校長由原任台北市政府警察局局長楊源明出任，接下培養國家治安人才重任。

花敬群表示，新任校長楊源明，警政歷練完整、實務經驗豐富，110年擔任台北市政府警察局局長迄今，積極穩定地方治安，強化犯罪預防，加強交通執法，保護婦幼安全，精進警政服務效能，圓滿達成各項任務，深獲各級長官的肯定。

他指出，警大為國家培養優秀的治安人才，責任重大，期勉新任楊校長就任後，發揮所長將實務經驗融入警察教育，並期許警大與警政署要更緊密合作，積極強化社會安全網，維護社會秩序、提升警察科技偵防能量，精進治安作為，為民眾謀求更大的福利。

內政部表示，楊源明是中央警察大學正科47期畢業，同時也是該校警察政策研究所碩士，歷任台北市政府警察局文山第一分局分局長、刑事警察局主任秘書、嘉義市政府警察局局長、刑事警察局副局長、基隆市警察局局長、警政署主任秘書、台中市政府警察局局長及台北市政府警察局局長等職務，警政實務經驗豐富，歷練完整。