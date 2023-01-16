春節連假長達10天，將有許多民眾返鄉或外出遊玩，可能帶來大量人潮與車潮，為避免壅塞情況，台中市府交通局推出疏運計畫，針對百貨賣場、熱門景點及大甲鎮瀾宮等宮廟周邊道路，將於22（初一）至28日（初八）早上8點到晚間8點交通管制，也呼籲民眾儘量避開易塞車路段。

交通局指出，近來疫情趨緩，再加上年節將近，許多民眾外出採買、遊玩，台中市各主要道路的車流量都有明顯增加，尤其農曆春節假期長達10天，且高公局在國道大雅交流道周邊正進行國1接台74線系統交流道工程，預計周邊道路連假期間容易壅塞，民眾最好提前掌握路況。

此外，國道4號台中環線豐原潭子段工程，16日正式通車，交通局建議，民眾春節期間可選擇走台74線、國道4號，並在台中系統交流道轉國1或國3；至於行駛國道1號往豐原、潭子或北屯、大里、太平等區域的駕駛，可以改在台中系統交流道轉國道4號、台74線，避開容易塞車路段。

交通局長葉昭甫表示，包括國道1號大雅、台中及南屯交流道周邊道路，及中清路、五權西路、台灣大道等重要道路，都已建置智慧化動態號誌系統，春節連假期間，交通局與高公局將根據各主要道路的車流情況，隨時調整交流道周邊路口號誌時制，並透過手機APP等平台發布管制訊息，盼提高行車效率。

此外，因應民眾春節走春，各熱門景點、宮廟可能出現人潮與車潮，交通局也針對觀光景點、商圈實施交通管制，像是大甲鎮瀾宮周邊道路從大年初一到初八，每天早上8點至晚間8點將禁止汽車進入，部分道路則是採單向通行。