台灣知名房仲品牌犒賞員工不手軟！永慶房產集團全台舉辦16場尾牙，今天由永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產四品牌北區經管會接棒，台北、新北、基隆、宜蘭和花蓮的加盟夥伴齊聚新北新莊舉辦聯合尾牙，席開200桌，送出1,200個現金獎，還有黃美珍、卓文萱等知名藝人獻唱。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀致詞時表示，在跨品牌聯賣的助攻下，永慶加盟四品牌北區績效穩健成長，聯賣業績較去年同期大增43%，帶動區域業績年增超過1成，千萬業績經紀人多達34位，還有2間業績破1億元的加盟店，展現「最強創業平台」的實力，吸引超過550位夥伴加入，持續擴大服務版圖。

值得關注的是，堅持落實「誠實服務」的永慶加盟四品牌，也吸引眾多從其他房仲品牌轉招加入的志同道合加盟夥伴。根據統計，永慶加盟四品牌北區加盟店的經營團隊中，有信義房屋資歷的多達40間店，2022年創造3,100萬元的單店平均業績；而有住商不動產、東森房屋背景的加盟店東長，總計也有34店，顯見永慶房產集團的完善加盟環境，確實是加盟房仲的最強創業平台。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀(圖中)抽出加碼獎的幸運得主。（圖/ 永慶房產集團提供）

星光幫實力派歌手黃美珍精彩獻唱，帶來20分鐘的精彩演出。（圖/ 永慶房產集團提供）

獲獎率高達6成 花費500萬元也值得

因為疫情關係，北區已經兩年沒有舉辦尾牙宴了，也讓今年場次格外受注目。永慶不動產暨永義房屋北區經管會長黃詩哲笑說，大家最關心的獎項和數量，經過多次討論後，決定維持「給現金最實際」的傳統，共計祭出1,200個現金獎，獲獎率超過6成，就是要寵壞北區夥伴，為2022年劃上完美句點、快樂迎接2023年。

有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會長許哲瑋坦言，集團這兩三年展店速度飛快，北區尾牙桌數也跟著攀升，到今年已經突破200桌，場地真的不容易找。很開心這個場地可以符合需求，兩層樓完整容納永慶不動產暨永義房屋、有巢氏房屋暨台慶不動產所有夥伴同歡，雖然花費超過500萬元，怎麼算都很值得。

除了豐厚的抽獎禮品，北區經管會在表演節目上也精心安排，特別邀請「音樂甜心」卓文萱擔任開場表演，一開始就以清新甜美的歌聲，融化現場聽眾的耳朵，讓大家欲罷不能，頻喊安可。緊接著登場的主秀表演，由「星光二班」搖滾創作型歌手黃美珍上場，身材嬌小卻氣勢十足，她20分鐘精彩組曲演出，又唱又跳，多首經典歌曲更引來全場大合唱，讓大家如癡如醉。而High Star樂團的勁歌熱舞，帶領大家跟著音樂舞動，同樣嗨翻全場，帶來另一波高潮。

音樂甜心卓文萱不僅以歌聲融化現場聽眾的耳朵，還跟台下經紀人熱情互動，帶來活動高潮。（圖/ 永慶房產集團提供）

深度聯賣神助攻 北區一年開出35店

2022年永慶加盟四品牌在台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮一口氣增加35間加盟店，震撼在地房仲業！許哲瑋指出，全台加盟夥伴能不斷刷新績效紀錄、擴大事業和服務版圖，真的要歸功於「深度聯賣」的一家委託、千店聯賣、萬人服務，不但經紀人不用擔心找不到客戶、沒有物件可以賣，對客戶來說，成交速度快轉的結果，也能即時達成對客戶的承諾，提升滿意度。

永慶房產集團全台16場尾牙宴大串聯進入最後4天，本周還有6場精彩尾牙，涵蓋中區和竹苗區，以及1/19壓軸登場的「永慶房產集團聯歡尾牙」，將在南港展覽館舉辦，是參與人數最多、場面最盛大的一場。