總統府提供

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賴清德副總統今天指出，2023年全球景氣下滑，恐怕對臺灣的經濟景氣也會有些影響。政府會持續做好相關措施，讓各行各業能夠將衝擊降到最低。臺灣的老舊房屋影響國人的居住安全及生活品質，政府相關部會積極推動都更，期望業界能夠一起協助推動都更，大家共同合作，提升國人的生活品質及居住水準。

賴清德今天下午接見「第30屆建築金石獎」得獎企業與地方政府獲奬單位代表，肯定每一位獲獎者對臺灣建築業的貢獻與付出。他說，「建築金石獎」創立的宗旨就是希望能提高國人居住品質、改善生活品質，同時也聚焦在品牌、品味、品質等三面向。自1993年創辦至今，確實產生非常正面的效果。

2023年全球景氣下滑，恐對臺灣的經濟景氣也會有些影響。賴清德承諾，政府會持續做好相關措施，讓各行各業在面對2023年嚴峻的產業情況時，能夠將衝擊降到最低。

他指出，面對景氣不佳的現況，擴大公共支出是一個必要的手段，今年中央政府總預算是2.7兆元，公共建設及科技預算分別是5900億元及1700億元，都是歷年新高。再加上大家的努力，去年稅金超收4500億元，除了700億元要歸地方政府之外，中央的3800億元，其中1000億元將用來投資台電及補助勞健保等，政府所採取的種種措施，都是為了要穩定物價。

談及都市更新，他希望業界能夠協助進行都更，如果建築業及營建業都能將都更作為重要的業務，相信對擴大國內產業發展、減少全球景氣對臺灣經濟發展的衝擊，一定會非常有效果。

賴清德強調，政府相關部會都非常積極推動都更，包括修改相關法律及提出相關政策等，就是希望大家共同合作，推動國內的都更，臺灣的老舊房屋已經有數百萬戶之多，希望大家一起來推動都更，提升國人的生活品質及居住水準。