男星李沛旭2022年7月宣布與女友結婚喜訊，婚後大方分享夫妻日常，高調曬恩愛讓粉絲都快被閃瞎。李沛旭與粉絲的問答，近日再度引起討論，他被問到怎麼提振精神，他只說「如圖」2字，畫面中是一張他由上往下拍辣妻的照片，網友一看驚呼：「很難沒有精神」。

李沛旭婚後常放閃，幾乎每天都會曬出兩人散步、逛街或健身等日常；日前他在社群上傳與粉絲的問答精選，背景都是他拍辣妻坐在副駕駛座的照片，辣妻穿得非常清涼，黑色背心胸口還挖了一大洞，他從上往下拍的視角，傲人上圍的形狀全被看光。

其中有人問他：「哥都怎麼提振精神」，他立刻回應：「如圖」2字，這邪惡視角讓網友們也都秒懂，都羨慕地表示；「有這種老婆每天怎麼正常上班出門？」、「這樣很難沒有精神，還會太有精神」、「嫂子太辣了，哥不藏好」、「意圖使人放大看，別打我」。

李沛旭從模特兒轉型成演員，在電視劇《犀利人妻》、《小資女孩向前衝》扮演稱職綠葉，逗趣性格意外有觀眾緣，但近年他淡出演藝圈，熱愛健身的他還在健美比賽得獎，而過去和蔡淑臻愛情長跑8年最受關注，分手後改愛圈外女友，去年7月宣布結婚，更不時IG曬合照放閃，羨煞眾人。