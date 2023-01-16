巴西退役航空母艦聖保羅號(NAe São Paulo,原法國海軍「福煦號」Foch)面臨處理困難的窘境，原本購買這艘退役艦的土耳其拆船公司，遭到土耳其官方以環保為理由，禁止前往拆除廠，只能把它拖回巴西海岸，並且認賠放棄所有權，恐怕這艘2萬多噸的報廢將就在海岸任憑腐朽了。

土耳其MSK海事服務貿易公司(MSK Maritime Services & TradingMSK Maritime Services & Trading)宣布，他們放棄對聖保羅號的所有權，因為拖延造成的成本持續增加，已不堪重負。

MSK公司的委任律師表示：「這艘船已經流浪了90多天，我們還沒有看到巴西當局的回應，看不到任何前進的方向。目前公司已經財務能力的極限，MSK公司宣布放棄船體的所有權，將回歸給巴西政府。」

律師進一步解釋，我們進退兩難，哪裡也去不了。沒有精力繼續下去了。現在，所有後續的責任均由巴西方面自己承擔。

被問到法律責任，律師說「我方已經仁至義盡」，所有的法規手續都已盡力了，完全按照國際法和貿易規則，是巴西方面迴避不出面處理。

「目前船體還算安全，對環境或航行沒有風險。接下來就不是我們的事了。」

聖保羅號原先是法國海軍福煦號，屬克里蒙梭級2號艦。全長265公尺、全寬51公尺，排水量32000噸，屬中型航空母艦，具有2具蒸氣彈射器，可以起降多數的艦載型戰機，是除美國海軍之外，少數具備彈射器的航空母艦。福煦號於1963年加入法國海軍，2000年退役，之後轉售給巴西，改名為聖保羅號。

雖然巴西評估聖保羅號艦況不錯，也有繼續長期服役的打算，卻在2005年與2012年發生兩次大火，修復的成本都不低，加上巴西經濟持續低迷，無力繼續負擔航空母艦高昂的維持費用，於是在2017年宣布除役，並宣布以廢鋼鐵的名義拍賣。

2021年3月，土耳其MSK公司旗下的船舶回收廠標得聖保羅號，去年8月，由拖船將它拖往土耳其的拆船廠。然而，由於缺乏有關船體石棉含量的文件，土耳其環境部門禁止該船進入領海，之後巴西環境主管部門要求該船返回巴西進行新的有毒物質檢查。然而卻沒有巴西的港口或造船廠，授權同意將船體停靠，就這樣，聖保羅號陷入了無去可去的狀態，一直在巴西東北海岸沿線打轉航行。

其實1號艦克里蒙梭號在退役後也遇到類似的情況，遭到環境污染與有毒物質的懷疑，之後是由印度的拆船業者在冒著各種批評聲浪之下完成拆除。