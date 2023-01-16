宋逸民主理的「藝起發光」協會持續爆出爭議，前教友兼醫藥記者王瑞玲亮報稅資料質疑教會虛報奉獻金，藝起發光公布收據駁斥，指控王瑞玲「蓄意誣蔑」。稍早，王瑞玲再發文砲轟：「收據你們愛怎麼開，就怎麼開，你們就是沒去國稅局報稅，等同就是一張廢紙，金額不符。」

「藝起發光」協會今（16日）發聲明表示王瑞玲將111年度的捐款收據聲稱是110年度捐款收據，「以不實言語及錯誤資訊，來混淆媒體報導本協會未正確開立捐獻收據。」協會強調雙方當時都有簡訊來往，提供對帳單明細，最後也由對方回覆訊息確認奉獻收據金額無誤，不滿王瑞玲蓄意誣蔑協會，隔空向對方喊話：「如果王小姐有覺得任何不公不法，不妨以合法程序來保護自己的權益，而不浪費社會資源造成困擾。」

王瑞玲下午於臉書再度開戰藝起發光：「還要說多清楚？還是你們國度事業理解又障礙？小學生都明白的事，你們還在糾結什麼？」她貼出某網友的留言截圖：「重點不在收據，是藝起沒主動跟國稅局報。」接著再發新的一篇文亮出收據，並直接點名藝起發光、宋逸民先生陳維齡女士：「收據你們愛怎麼開，就怎麼開，你們就是沒去國稅局報稅，等同就是一張廢紙，金額不符。」

王瑞玲表示111年報稅的時間還沒到，但都有奉獻擴堂的匯款紀錄，若想請法律出面，非常同意也配合。接著，王瑞玲質問：「我已經懷疑，你們真的是在『牧養』人，還是讓家人們『奉養』你們？」感嘆明明有付擴堂費租金，卻連門都進不去，後悔當初太傻，「容易被你的直銷手段說服。」