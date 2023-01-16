靖娟基金會今（16）日公布2022年兒童事故新聞分析，2022年的反鎖個案數相較2021年暴增4.1倍，其中多數為家長將幼兒獨留在車內或家中導致幼童遭到反鎖。靖娟基金會表示，大人應謹記「一不三要」，即「不獨留」、「要鑰匙」、「要防護」、「要查看」，以免意外與憾事發生，不可抱持任何僥倖心態。

根據靖娟基金會統計，2022年扣除兒虐、性侵等類別，共發生217件兒童事故新聞，導致14歲以下兒童55死421傷。以事故類別來看，食品安全造成255人受傷，其中2起大規模的集體食品中毒事件就有219人，顯見食品安全管理的重要性。

除了食品安全外，照顧疏忽造成最多兒少死傷（69人），也是案件數最多（64件）和死亡人數（13人）最多的類別。其中車內和屋內反鎖的人數更佔其中的42％（29人受傷），相較2021年的7人暴增4.1倍。

而根據美國國家安全委員會的統計，美國每年平均有38個15歲以下兒童死於車內反鎖；美國兒科學會的研究也指出，即使是在戶外攝氏22度的天氣，車內溫度也可以在1小時就達到攝氏47度，特別是兒童對溫度的調節能力較差，將幼童獨留在車內將大大增加其中暑機率，導致憾事發生。

靖娟基金會今（16）日舉辦「幼童遭獨留反鎖暴增4.1倍！靖娟呼籲家長不該掉以輕心」記者會，靖娟基金會執行長林月琴表示，屋內反鎖的風險同樣不可輕忽，孩子被獨自關在密閉空間可能會觸碰家中的危險物品，導致壓、砸、夾、刺、撞傷，甚至觸碰電器或插座，而導致燒傷或觸電危險。

更危險的是，有近8成的墜樓事故皆和幼童獨處有關，若孩子遭反鎖在家，家長又無法及時開門，孩子可能會急著尋找成人而攀爬門窗，進而發生墜樓事故的憾事。

「家長往往認為反鎖不會導致嚴重後果，而抱持僥倖心態，像是『馬上回來應該沒有關係』的想法！林月琴指出，在2022年反鎖事故倍增的情況下，要特別呼籲家長絕不可掉以輕心，同時，家長也應該積極教育孩子面對反鎖時應保持冷靜和大人對話，並記得大聲呼叫引起大人注意，以避免孩子的無辜傷亡。