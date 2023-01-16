前台北市議員羅智強去年禮讓張善政，退出桃園市長選戰，此舉非但沒有讓他人氣降低，反而不降反升，一有任何風吹草動就引發黨內外的關注。羅智強近日先是在臉書宣告自己要選立委，文章不到兩天就有超過三萬人按讚，藍營內部人士今（16）日也釋出消息，指他已瞄準兩個可能選區，並強調羅現在就是一步活棋，無論到哪裡選都樂觀其成。

據《NOWnews》報導，羅智強過去有表態，立委選舉不會投入自身戶籍所在的桃園第一選區（蘆竹區、龜山區），同時也強調不跟同黨現任立委競爭。據了解，桃園第六選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區）、北市第六選區（大安區）目前都是羅的主要考量，藍營也有黨內人士指出，羅智強選立委份量絕對夠，而且他善於聲量及議題操作，無疑對國民黨有顯著加分。

該報導也分析，羅智強之前曾有台北大安區、文山區議員的經歷，假如瞄準該選區立委席次，贏面可以說相當不錯；至於桃園第六選區方面，據傳國民黨籍前立委孫大千有意挑戰藍營叛將無黨籍立委趙正宇，如果黨中央協調不成，恐會造成同室操戈的局面。不過上述黨內人士也強調，羅智強具有全國性知名度，為藍營出戰哪區都是明正言順，堪稱是最強活棋。

羅智強日前表示，參選哪個選區「預定農曆年後會作最後的決定」，但他今（16）日在臉書發豪言加碼，羅智強要拚的不只是立法委員，「更是政黨輪替」。簡潔有力的6個字，短短三小時內就有了將近7千名網友按讚，網友們紛紛留言，「我也希望政黨輪替，希望國民黨要團結，不要再步2020的錯誤」、「這才是戰將該有的態度！」、「強哥最讓人欽佩的：是格局」。