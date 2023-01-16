台北趣淘漫旅推出「趣淘甜心飾妳」住房專案，民眾拍照打卡可抽「萬元客房住宿券」。(趣淘漫旅台北提供)

台北趣淘漫旅「趣淘甜心飾妳」住房專案，每晚2399元起，照片為探索雙人客房。(趣淘漫旅台北提供)

飯店業者特別把自動花式棉花糖機搬到飯店內，入住即享甜心棉花糖迎賓禮。(趣淘漫旅台北提供)

主題房內長達三公尺的大型磁性黑板塗鴉牆，讓孩子們想怎麼作畫就怎麼畫。(老爺酒店集團提供)

「天才小畫家」主題房內附有禮包，拿起粉筆，可在黑板牆上盡情揮灑創意。(老爺酒店集團提供)

餐廳特別規劃「台南小吃區」，吃得到炊米糕、海鮮鹹粥、特製土魠魚羹麵、溫體牛肉湯等府城在地美味。(老爺酒店集團提供)

春暖花開迎兔年，長達10天的春節假期，正是全家人出遊玩樂的好時機。如果不想出國旅遊，飯店業者紛紛推出特色住房方案，有走甜心風格的高CP值住房優惠，也有主打親子歡聚時光的特色主題房，讓民眾春節在國內旅遊有更多的選擇。

「趣淘甜心飾妳」住房 棉花糖＋萌兔頭飾超夢幻

座落於板橋新板特區核心的台北趣淘漫旅，向來訴求品味兼具時尚，鎖定年輕世代旅客量身訂製新潮的旅居空間。迎接新春假期，業者推出「趣淘甜心飾妳」住房專案，業者特別把超夢幻的自動花式棉花糖機搬到飯店內，入住即享甜心棉花糖迎賓禮，80至100秒時間，自動化機器人就能完成一支大小朋友都喜愛的花式棉花糖，讓開春呷甜甜過好年；旅客還會獲贈Q萌兔耳發光頭飾，打造兔年最可愛的萌兔甜心，專案至2月28日止，每晚最低2399元起。

活動期間入住旅客手持棉花糖完成拍照打卡，有機會將價值萬元的一泊一食住宿券帶回家。業者另外再加碼早餐超值優惠，享用板橋凱撒大飯店自助早餐兩客666元，三客999元，無須再加1成服務費，CP值頗高。

新年到來，台北趣淘漫旅客房內的設備同步升級，智能電視導入Netflix、Disney＋與Youtube等串流平台，讓房客可以觀看喜愛的串流平台；每間客房浴室皆採乾溼分離設計，且配備獨立浴缸，貼心滿足現代人的旅宿需求。此外，業者還規劃親子旅客專屬的折扣好康，憑入住房卡至奧斯丁夢想樂園板橋麗寶店，一大一小入場遊玩，原價800元，優惠價550元，讓小孩盡情放風、大人好好放鬆。

台南老爺行旅塗鴉主題房 大黑板牆暢快作畫

台南老爺行旅與老字號虹牌油漆攜手打造主題房，推出「天才小畫家-牆面彩繪DIY」住房專案，雙人一泊一食3900元起。業者在房間內布置長達3公尺的大型磁性黑板塗鴉牆，宛如一面黑板牆，讓孩子們想怎麼作畫就怎麼畫，徹底爆發小朋友們的創作魂；專案入住再加贈奧斯丁夢想樂園票券，讓小孩從房內玩到房外。

不少家長會擔心油漆的使用安全？業者表示主題房以無毒水性配方的黑板漆和磁性漆，將牆面打造成大型黑色畫布，除了能用粉筆盡情手繪線條與色彩創意外，也可利用幾何圖型磁鐵來拼貼創意，開啟潛能、發揮創意。

此外，台南也是國際馳名的美食之都，為提供旅客台南的特色餐點，餐廳特別規劃「台南小吃區」，屬於在地府城味熱騰騰炊米糕、擁有新鮮魚蝦肉熬煮而成滿滿鮮味的鹹粥，通通吃得到。餐廳還安排專業師傅依旅客需求特製土魠魚羹麵，以及假日現燙台南僅有的溫體牛肉湯等，都是台南必吃美食。另外，「日式烏龍麵DIY區」也深受喜愛，可以自己現燙烏龍麵，並自由搭配6款師傅手工自製醬菜，DIY要多少加多少。餐廳還設有西式餐點區和素食區，豐富內容營養滿分，滿足各種不同年齡層的旅客需求。