現年70歲的歌仔戲國寶連明月去年12月爆出肝硬化導致病危，兒子當時在facebook替母親報平安，連明月身邊好友導演李朝永透露她在去年12月18日順利換肝，由小兒子捐肝救母，手術過程一切順利，還需在ICU（加護病房）觀察，不過今（16）日卻傳出連明月因心臟積水，已於早上離世，享壽70歲。

連明月乾弟證實連明月今天早上因心臟積水離世，享壽70歲。連明月的家人曾透過粉絲專頁表示，一年前連明月身體健康出狀況，發現有肝硬化的病況，當時開始配合治療，直呼：「不要為明月擔心，把這一切轉化成給我加油打氣，願明月能度過此關，一切平安，健康。」也透露手術由演藝圈一位朋友幫忙籌助。

對於連明月的離世，導演李朝永難過表示：「連明月姐姐凌晨4點15分急救1小時無效，去做天使了，心臟不好，實在撐不過了，醫療團隊都真的很盡力。」而連明月的乾弟說今早收到家屬的通知，不便替家屬多發言，但也透露心情，「本來有好轉，突然病情急轉直下，家屬好友一時都很難平復，明月姐會先移到辛亥殯儀館。」

女星連明月3歲就接觸歌仔戲，4歲加入舅舅的「光華興歌劇團」，先後加入「王明山歌劇團」、「小明明歌劇團」與「葉青歌仔戲團」，曾是歌仔戲的當紅小旦，連明月的乾弟弟韋林透露連明月年輕時曾賺不少錢，但後來借錢給別人被倒債，10多年前動了腦瘤手術，身體不太穩定，走路容易跌倒，近期又檢查出肝硬化，韋林提到曾陪連明月到白沙屯媽祖廟拜拜，原以為是祈禱讓身體康復，沒想到求的是多給時間讓她還能在舞台上表演，熱愛表演的精神令人動容。