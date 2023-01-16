因應春節連假即將到來，台中捷運將於連假期間調整疏運班距，分別在20、23至29日採取假日班距模式，21、22日則以每10分鐘班距運轉；台中市交通局指出，春節期間公有路外停車格將暫停收費，也將針對重要景點、商圈附近的私人停車場加強稽查，避免有哄抬費率等情況發生。

台中捷運公司指出，配合民眾春節期間出遊及返鄉乘車需求，並參考去年疏運情況，今年春節假期的輸運模式，於1月20日、1月23日至29日採一般假日班距模式，即下午4點到7點為8分鐘1班、其餘時段10分鐘1班；另21日（除夕）及22日（初一）為全日每10分鐘發車1班，並視實際人潮將機動派發加班車。

在台中市公車部分，交通局指出，除夕當天將全日班次減半，大年初一到初五則會視營運情況調整比例。台中市春節期間計程車收費採加成50元計算，時間則從1月20日到29日共10天，駕駛人必須依計費表功能選取春節費率。

此外，為方便民眾春節外出，台中市路公有路外無柵欄機管制的平面停車場及路邊汽機車格位，將於21至25日暫停收費；另26、27日一般費率路段停車格暫停收費，累進與差別費率的路段則恢復收費。此外，有柵欄機管制平面及所有立體停車場都是照常收費。

交通局指出，春節期間商圈停車需求大，交通局也針對大遠百、新光三越、中友百貨商圈比照目前的假日交通計畫，並將派員針對商圈私人停車場及非法停車場擴大稽查，若發現有哄抬費率的情況，將依停車場法開罰3000至1萬5000元罰鍰。