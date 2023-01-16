Prada邀請南韓男團ENHYPEN出席2023秋冬男裝大秀。（Prada提供）

Prada 2023大秀上縮減多餘細節，模特們甚至中空穿上針織衫、西裝等，凸顯服裝輪廓。（Prada提供）

Prada 2023秋冬男裝系列，撞色拼接的尖形領口十分亮眼。（Prada提供）

Prada 2023秋冬男裝系列以「LET'S TALK ABOUT CLOTHES」為題聚焦服裝輪廓。（Prada提供）

Prada 2023男裝秀上出現神似隨身酒壺的包，超級可愛。（CFP）

日前甫宣布成為Prada品牌大使的泰國男星Win（梅塔文歐帕西安卡瓊Metawin Opas-iamkajorn），昨日晚間亮相於Prada 2023秋冬男裝秀場，粉絲排隊人潮幾乎看不到盡頭，一出場同樣受到粉絲尖叫歡迎，另外同樣首度出席品牌大秀的還有韓國男團ENHYPEN，網路直播時便可見來自日、韓、印尼等地的粉絲們，頻刷留言為品牌賺足流量。

去年Raf Simons宣佈關閉同名品牌，將工作重心放在與Miuccia Prada一同執掌的Prada，此次兩人聯手帶來2023秋冬男裝大秀，以「LET'S TALK ABOUT CLOTHES」為題，將時尚重心回歸服裝本體，在秀場設計上品牌選址於Prada藝術基金會中，混凝土的外觀讓人更方便聚焦於服裝之中，此次大秀邀請函為枕頭、枕頭套，也間接地帶出本季服裝織品雨身體親密、舒適的意涵，而這樣蓬鬆柔軟的材質也被運用於背心、馬甲之上。

在品牌標誌性的西裝上，除保留原先的修身設計，放大部分細節、減少餘的細節，透過解構的方式重新打造服裝輪廓與剪裁，如在西裝外套上添加巨大的拼接領口、大衣、飛行夾克外套上則增加疑似可拆卸式的帽子，模特們甚至捨棄襯衫，僅著大衣、針織衫上伸展台，更加凸顯服裝的線條感。在配件方面本季包款外觀多以方正、圓潤的形狀為主，其中一只方正的手提托特包，神似隨身酒壺十分吸睛可愛。